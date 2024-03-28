Военный эксперт предрек отставку Буданова после ударов ВС РФ по объектам СБУ

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Службы безопасности Украины (СБУ). Эксперт предположил, что после этих событий могут снять с должности главу ГУР украинского министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Я вообще не удивлюсь, если через некоторое время его (Буданова — «Газета.Ru») снимут с должности и отправят в какую-нибудь Швейцарию или Соединенные Штаты. <...> Потому что, ну, человек себе уже наработал даже не на «Искандер», а на «Циркон» в спальню», — иронично высказался Шлепченко.

26 марта стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения Вооруженных сил Украины (ВСУ), объектам СБУ, предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В Минобороны РФ уточнили, что все объекты были уничтожены, цели группового удара достигнуты.

До этого руководитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Буданов, как и руководство остальных спецслужб Украины, являются законной целью для российских Вооруженных сил, как и все, кто совершают преступления против страны.

Ранее в Госдуме заявили, что Буданов не скрывает свою причастность к терактам.