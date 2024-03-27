Песков назвал странными заявления США о виновниках теракта в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» то, что США обвиняют в теракте в «Крокус Сити Холле» «Исламское государство» (организация запрещена в России) до окончания расследования. Его слова приводит РИА Новости.

«Если у нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, это является попыткой переключить внимание «с чего-то».

До этого Песков заявил, что никаких официальных версий по теракту не высказывалось.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».