Песков рассказал об официальных версиях по теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» не высказывалось, их надо дождаться. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Песков подчеркнул, что на текущий момент спецслужбы работают с тем, чтобы подкрепить существующие версии и остановиться на одной, которая будет являться аргументированной.

Так он прокомментировал заявление руководителя ФСБ Александра Бортникова.

Накануне Бортников заявил, что информация от задержанных подтверждает украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле».

О том, что правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», ранее заявлял и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отмечал, что Следком проанализирует все данные и позже выдаст официальную информацию.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».