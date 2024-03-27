Эксперт заявил об уничтожении высокоранговых офицеров ВСУ в ходе ударов России

В ходе ударов Вооруженных сил России по центрам принятия решений на территории Украины были ликвидированы высокоранговые офицеры ВСУ. Об этом пишет журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS.

Он отметил, что Россия в ходе ударов применяла гиперзвуковые ракеты. Также Лейрос предположил, что по результатам атаки ВС РФ удалось ликвидировать высокопоставленных офицеров армии Украины, что нанесет серьезный удар по позициям Киева.

По мнению журналиста, такое развитие событий говорит о переходе конфликта в новую фазу, и подобные удары по важным объектам Украины будут продолжаться.

26 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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