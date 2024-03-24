Лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения поставленной Украине военной техники армией России. Об этом пишет журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS.

Он назвал проблемой для лидеров западных стран, что они не ожидали «столь быстрого уничтожения своего вооружения».

«Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению», — говорится в тексте.

Как считает журналист, союзники Украины вскоре лишатся возможности помогать Киеву, поэтому странам Запада не останется альтернативы, кроме как бросить республику на произвол.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила западные страны и усилила дальнейшее давление на Украину.

По словам исследователя из Шведского университета обороны Оскара Йонссона, России довольно впечатляюще удалось увеличить производство во многих оборонных секторах, однако он сомневается, что страна сможет продолжать наращивать производство такими темпами без стагнации.

Ранее на Западе назвали тактику ВС РФ, благодаря которой уничтожают лучшее оружие ВСУ.