Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал об удивлении Запада темпами уничтожения поставленного ВСУ оружия

InfoBRICS: Запад не ожидал быстрого уничтожения поставленного Украине оружия

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения поставленной Украине военной техники армией России. Об этом пишет журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS.

Он назвал проблемой для лидеров западных стран, что они не ожидали «столь быстрого уничтожения своего вооружения».

«Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению», — говорится в тексте.

Как считает журналист, союзники Украины вскоре лишатся возможности помогать Киеву, поэтому странам Запада не останется альтернативы, кроме как бросить республику на произвол.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила западные страны и усилила дальнейшее давление на Украину.

По словам исследователя из Шведского университета обороны Оскара Йонссона, России довольно впечатляюще удалось увеличить производство во многих оборонных секторах, однако он сомневается, что страна сможет продолжать наращивать производство такими темпами без стагнации.

Ранее на Западе назвали тактику ВС РФ, благодаря которой уничтожают лучшее оружие ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами