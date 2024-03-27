Российский посол заявил о страхе французов перед возможной отправкой на Украину

Количество людей, желающих служить в армии Франции, резко уменьшилось, в том числе из-за опасений отправки на Украину. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, французское общество воспринимает эти заявления серьезно и открыто говорит, что это шаг к третьей мировой войне.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является противником, посол связал с внутриполитическими проблемами в республике в преддверии выборов в Европейский парламент.

Мешков подчеркнул, что раскол в обществе вносят власти Франции, а не какие-то сторонние силы извне, тем более Россия, «которая таким никогда не занималась».

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее во Франции призвали не провоцировать Россию, у которой есть ядерное оружие.