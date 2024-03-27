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Стало известно, как чиновники США отреагировали на слова Макрона отправить войска на Украину

Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США

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Petr David Josek/AP

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину разгневали американских чиновников. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного чиновника.

«Неоднозначный комментарий вызвал очень публичный упрек со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке заявляют, что этот шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Эммануэль Макрон говорит о возможной отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Леонид Крутаков, комментируя заявления французского лидера об отправке войск НАТО на Украину, высказывал мнение, что Макрон использует брутальный образ, чтобы поправить свое положение во внутренней политике и вернуть избирателей.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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