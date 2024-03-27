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Депутат от Гагаузии заявил, что Молдавия занимается разрушением отношений с Россией

Суходольский: политическая борьба РФ и Молдавии перешла в максимальную фазу

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Михай Карауш/РИА Новости

Политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу. Об этом заявил РИА Новости депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский.

«Мы видим, что руководство страны ведет поддержку определенного ряда антироссийских санкций, которые сегодня продвигаются Западом — все эти вещи нам четко показывают, что активная политическая борьба перешла в свою максимальную фазу», — сказал Суходольский.

По его словам, власти Молдавии также ведут серьезную борьбу с оппозиционными политиками, которые стремятся возобновить отношения с РФ и странами СНГ, ЕАЭС.

Кишинев занимается разрушением отношений с РФ, можно наблюдать и разрыв огромного количества договоров со странами СНГ, подчеркнул депутат.

По мнению Суходольского, Молдавия выполняет все распоряжения и указы западных элит, при этом большинство молдаван «максимально против» этого.

До этого в Молдавии отказались от политического диалога с Приднестровьем.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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