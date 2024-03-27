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США обозначили свою позицию по атакам Украины на территорию России

Госдеп: CША не поддерживают атаки Украины по объектам на территории России

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Kevin Lamarque/Reuters

США не поддерживают атаки Украины по объектам на территории Российской Федерации. Об этом во время брифинга заявил глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, комментируя атаки Киева на нефтеперерабатывающие заводы РФ, сообщает ТАСС.

По его словам, позиция США «с самого начала» российско-украинского конфликта «всегда заключалась в том», что американская сторона «не поощряет и не поддерживает удары Украины за пределами ее собственной территории.

«Это наша давняя политика, которую мы разъяснили украинскому правительству», — добавил Миллер.

На этой неделе глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Он также заявил, что «более двух лет» СБУ «ежедневно бьет» РФ «в самые болезненные точки». По словам Малюка, речь идет о Крымском мосте, военных кораблях в Черном море, различных системах вооружения, нефтеперерабатывающих заводах и «других объектах, работающих на российский ВПК».

Ранее ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.

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