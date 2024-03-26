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В Турции предрекли, что конфликт на Украине может перерасти в столкновение РФ и НАТО

Спикер Куртулмуша: конфликт на Украине может перерасти в войну России и Запада

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Антон Денисов/РИА Новости

Конфликт на Украине может превратиться в войну России и Запада. Об этом сообщило госагентство Anadolu со ссылкой на заявление спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша.

По его словам, в Анкаре это противостояние рассматривают не только как войну двух этих стран, но и как конфликт, который с самого начала мог перерасти в войну между РФ и странами Запада. Спикер парламента отметил, что, исходя из этого, Турция стремится к скорейшему завершению войны между Россией и Украиной.

Куртулмуш счел, будто стороны уже приблизились к заключению соглашения о прекращении огня при посредничестве Турции в Стамбуле, но подписание документа сорвали определенные силы.

«Мирное соглашение между Россией и Украиной было близко к подписанию в Долмабахче», — подчеркнул он.

Куртулмуш напомнил, что была возможность заключить «справедливый и равноправный мир», который был бы принят обеими сторонами. Турция при этом довела этот процесс до «определенной точки». Спикер предупредил, что противостояние между Россией и Украиной может захватить не только регион Черного моря и Восточную Европу, но и значительно расшириться.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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