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В Госдепе предупредили Израиль о последствиях операции в Рафахе

Госдеп США: военная операция в Рафахе приведет к еще большей изоляции Израиля

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Ohad Zwigenberg/AP

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что военная операция Израиля в Рафахе приведет к еще большей изоляции страны на международной арене, от нее отвернутся давние партнеры. Его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем, что проведение такого рода операции нанесет ущерб национальной безопасности Израиля и приведет к еще большей изоляции Израиля в мире. Это отделит Израиль от тех стран, которые были его давними партнерами», — заявил представитель Госдепа США.

Миллер также отметил, что Вашингтон не может диктовать что-либо суверенной стране, однако дает ценные советы.

Он подчеркнул, что Израиль примет самостоятельное решение касательно операции в Рафахе.

21 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будет ошибкой, если Израиль проведет наземную операцию в городе Рафах. Он подчеркнул, что Вашингтон не может поддержать такой шаг.

Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

Ранее в Израиле назвали условие прекращения операции в секторе Газа.

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