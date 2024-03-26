В Израиле назвали условие прекращения операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию в секторе Газа и будет вести ее до освобождения всех заложников. Соответствующую публикацию разместил на своей странице в социальной сети X глава МИД Израиля Исраэль Кац.

«Мы уничтожим ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой», — подчеркнул он.

Таким образом в Израиле ответили на резолюцию СБ ООН с призывом о прекращении боевых действий на время священного для мусульман месяца Рамадан.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах, несмотря на международное давление. В Рафахе размещены около 1,5 млн жителей сектора Газа, большая часть которых — беженцы из центральной и северной частей анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.