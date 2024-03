Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Россия возьмет под свой контроль территории на левом берегу Днепра, что станет фактической границей с Украиной. Такую точку зрения он озвучил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

Он выразил уверенность, что Россия «будет контролировать реку Днепр».

«Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия», — считает экс-разведчик.

По его словам, занятие Левобережной Украины будет также означать переход под контроль РФ таких городов, как Харьков и Сумы. Закрепление на этих территориях позволит освободить силы для присоединения Одессы к России, считает Риттер.

До этого он заявил, что Россия сформирует на территории Украины буферные зоны (промежуточные территории общего нейтралитета) в целях предотвращения ракетных ударов. Размеры подобных зон будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь самые современные зарубежные ракеты, сообщил он.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер говорил, что Украина станет буферной зоной между Россией и Западом.

