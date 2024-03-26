Лукашенко призвал Россию готовиться к нападению НАТО

Белоруссия и Россия не должны расслабляться в связи с сосредоточением войск НАТО на белорусской границе. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает БелТА.

«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно», — подчеркнул белорусский лидер.

В ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области лидер республики присутствует на мероприятиях проверки боеготовности соединений и воинских частей.

При этом Лукашенко заверил, что Минск «туда не собирается идти», рассуждая об обвинениях со стороны Запада о планах России и Белоруссии напасть на страны – члены НАТО.

Командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко сообщил, что обстановка на северо-западном направлении у границ Белоруссии остается сложной.

По его словам, это подтверждается активной стройкой военных сооружений на границе с Белоруссией на территориях стран – участниц НАТО. Науменко уточнил, что речь идет о новых огневых позициях и противотанковых рвах.

В феврале заместитель главы министерства обороны Белоруссии Андрей Жук заявлял, что российская специальная военная операция (СВО) на Украине стала настоящим учебником для белорусской армии.

По его словам, из СВО белорусские военные черпают информацию для обучения своего военного контингента, а бойцы Вооруженных сил России активно передают накопленный опыт белорусским коллегам.

Ранее Лукашенко призвал не церемониться с диверсантами.