Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-госсекретарь заявил о радости России, Китая и Ирана из-за позиции США в ООН по Газе

Экс-госсекретарь Помпео: позиция США на Совбезе ООН по Газе обрадовала ХАМАС

close
100%
Alex Brandon/AP

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал решение администрации Джо Байдена воздержаться от голосования по резолюции Совета безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в Газе. В эфире Fox News он заявил, что такое развитие событий обрадовало ХАМАС.

По его словам, радикальная группировка, увидев воздержавшихся от голосования, «была в восторге».

«Коммунистическая партия Китая? Чертовски счастлива. Русские? Чертовски счастливы. Иран? Абсолютно вне себя от восторга, что Соединенные Штаты Америки отказались вступиться за своего союзника», — заявил Помпео.

Экс-госсекретарь отметил, что «очень рискованно для американцев видеть, как Соединенные Штаты отрекаются от стратегического союзника и друга на Ближнем Востоке».

25 марта Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза: Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Ранее позицию США на Совбезе ООН по Газе назвали провалом Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами