Экс-госсекретарь заявил о радости России, Китая и Ирана из-за позиции США в ООН по Газе

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал решение администрации Джо Байдена воздержаться от голосования по резолюции Совета безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в Газе. В эфире Fox News он заявил, что такое развитие событий обрадовало ХАМАС.

По его словам, радикальная группировка, увидев воздержавшихся от голосования, «была в восторге».

«Коммунистическая партия Китая? Чертовски счастлива. Русские? Чертовски счастливы. Иран? Абсолютно вне себя от восторга, что Соединенные Штаты Америки отказались вступиться за своего союзника», — заявил Помпео.

Экс-госсекретарь отметил, что «очень рискованно для американцев видеть, как Соединенные Штаты отрекаются от стратегического союзника и друга на Ближнем Востоке».

25 марта Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза: Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Ранее позицию США на Совбезе ООН по Газе назвали провалом Байдена.