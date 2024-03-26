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Позицию США на Совбезе ООН по Газе назвали провалом Байдена

Сенатор Коттон назвал позицию США на Совбезе ООН по Газе провалом Байдена

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Mike Segar/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон осудил решение США воздержаться от голосования по резолюции Совета безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в секторе Газа. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Администрация Байдена, воздержавшаяся от голосования ООН по прекращению огня, является глубоко оскорбительной и стратегически глупой», — говорится в публикации.

По его словам, «это еще один пример провального руководства со стороны Джо Байдена».

25 марта Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза: Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Позже стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от посещения Соединенных Штатов после принятия резолюции по Газе Совбезом ООН.

Ранее ООН назвала принятую резолюцию по Газе обязательной к исполнению.

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