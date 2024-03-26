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Стала известна новая должность бывшегно секретаря СНБО Украины Данилова

Депутат Гончаренко: экс-секретарь СНБО Украины Данилов станет послом в Норвегии

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Алексей Данилов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов станет послом в Норвегии. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Данилов идет в послы. Отправится в Норвегию», — поделился депутат.

Отмечается, что официального подтверждения данной информации нет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета по национальной безопасности Украины Данилова и назначил на его место главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Зеленский подписал указ лично 26 марта.

Данилов возглавлял СНБО Украины с 3 октября 2019 года. До перехода в СНБО он работал главой Луганска (1994-1997) и председателем Луганской областной администрации (2005), а также депутатом Рады V созыва (2006-2007).

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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