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Маск назвал условия, при которых Украина должна получать финансирование Запада

Маск: финансирование Украины должно зависеть от плана урегулирования конфликта

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Выделяемое западными странами финансирование Украины должно коррелироваться с планом урегулирования конфликта. Такое мнение высказал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, сообщает РИА Новости.

На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) Маск заявил, что не призывает к немедленному прекращению финансирования Украины, однако считает, что выделение средств должно зависеть от надлежащего учета их расходования и плана урегулирования конфликта.

17 марта Маск предсказал Украине потерю новых территорий при отказе от мирных переговоров.

За день до того он согласился с резкой критикой политики США по Украине.

15 марта Маск заявил, что президент США Джо Байден саботировал мирное соглашение по Украине.

Ранее на Украине признали, что на мобилизацию не хватит денег.

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