Арестович назвал фото в вышиванке символом коррупции

Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал символом коррупции в стране фото политиков в вышиванке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вышиванка, к сожалению, в современной Украине стала символом коррупционера. Как говорит мой приятель: «Украл что-то — натяни вышиванку». Так же как и украинский язык», — сказал Арестович.

16 мая на Украине отмечается день вышиванки. По этому случаю украинские политики, в том числе президент страны Владимир Зеленский, выложили фотографию в этом традиционном предмете одежды.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что поездку президента Украины Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный визит.

16 мая Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и других военачальников. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское «направление остается крайне сложным».

Ранее Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир».