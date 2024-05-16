Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД ответили на высылку российского военного атташе из Лондона

В МИД РФ вызвали представителя посольства Великобритании и выразили ему протест

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В министерство иностранных дел России вызвали представителя посольства Великобритании, ему выражен протест в связи с высылкой из Лондона российского атташе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД подчеркнули, что расценивают данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям.

Также британского дипломата проинформировали, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявляется «persona non grata». Ему надлежит в недельный срок покинуть Россию.

Подчеркивается, что этой мерой реакция российского МИД не исчерпывается.

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе.

До этого депутат-консерватор Тобиас Эллвуд предложил в палате общин британского парламента рассмотреть возможность отзыва посла России Андрея Келина из Соединенного Королевства в свете событий вокруг Алексея Навального.

Ранее в МИД Британии заявили, что Запад может «пересидеть» Путина в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами