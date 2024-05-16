В МИД ответили на высылку российского военного атташе из Лондона

В министерство иностранных дел России вызвали представителя посольства Великобритании, ему выражен протест в связи с высылкой из Лондона российского атташе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД подчеркнули, что расценивают данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям.

Также британского дипломата проинформировали, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявляется «persona non grata». Ему надлежит в недельный срок покинуть Россию.

Подчеркивается, что этой мерой реакция российского МИД не исчерпывается.

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе.

До этого депутат-консерватор Тобиас Эллвуд предложил в палате общин британского парламента рассмотреть возможность отзыва посла России Андрея Келина из Соединенного Королевства в свете событий вокруг Алексея Навального.

Ранее в МИД Британии заявили, что Запад может «пересидеть» Путина в конфликте на Украине.