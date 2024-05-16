Назван главный герой «Балтики» в победе над «Спартаком» в Кубке

Бывший голкипер клубов Российской премьер-лиги Александр Фильцов, выступавший за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», назвал вратаря «Балтики» Евгения Латышонка главным творцом победы над «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Кубка России.

«Очень большой вклад Латышонка в выход «Балтики» в Суперфинал Кубка России. Некоторые эксперты после игры высказывались, что игроки «Спартака» били в него. Нападающие должны бить лучше, но это дело форвардов. Это показывает мастерство вратаря, правильный выбор позиции и принятие решений. Голкипер сделал свою работу замечательно. Можно ли сказать, что Латышонок для «Балтики» это больше, чем половина команды? Конечно!» — цитирует Фильцова Legalbet.

Также специалист подчеркнул обилие созданных «Спартаком» голевых моментов и игру Латышонка на линии ворот. Причем Фильцов отдельно отметил, что голкипер играл так на протяжении всего пути калининградцев в Кубке страны.

В Суперфинале Кубка России «Балтика» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», обыгравшим по сумме двух встреч в серии пенальти в финале Пути РПЛ московский ЦСКА (1:0, 0:0, 5-4). Встреча пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее Зиньковский объяснил причину вылета из Кубка России.