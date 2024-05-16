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В Белгородской области ликвидировали украинский дрон

МО России: в Белгородской области сбили украинский БПЛА самолетного типа

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Reuters

Украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что около 17:00 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты уничтожили в небе над Белгородской областью один дрон самолетного типа.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Вечером 16 мая в Белгородской области также сработали системы ПВО. По данным Минобороны РФ, в воздушном пространстве региона были уничтожены два снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ликвидации украинского БПЛА самолетного типа в небе над регионом. Как рассказал глава субъекта, обломки дрона упали на территории села Таврово. После этого в населенном пункте загорелся частный жилой дом. Никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее украинский дрон пробил крышу бани в белгородском городе Грайвороне.

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