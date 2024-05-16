В Польше надеются, что посол Израиля не обвинил страну в Холокосте

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский выразил надежду, что посол Израиля в республике Яков Ливне не пытался обвинить страну в преступлениях Холокоста. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление израильского посла, который раскритиковал призывы к евреям «вернуться в Польшу». В частности, подобные лозунги скандировали участники студенческих протестов в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Ливне отметил, что многие евреи встретили свой конец в газовых камерах в польских концентрационных лагерях. При этом он не уточнил, кого именно считает виновным в мучениях евреев в годы Второй мировой войны.

«Я надеюсь, что под «Польшей» господин посол имел в виду территорию Польши, оккупированную нацистской Германией», — отметил Вроньский.

В конце апреля в США прошли сразу несколько пропалестинских акций протеста. Одним из самых масштабных стал митинг студентов Колумбийского университета, которые в ходе демонстрации захватили кампус «Гамильтон-холл».

1 мая сотрудникам американских правоохранительных органов пришлось штурмовать здание, в котором забаррикадировались сотни людей. В результате были арестованы около 300 человек.

Ранее в конгрессе США призвали выдворять из страны студентов, участвующих в пропалестинских акциях протеста.