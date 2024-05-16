ВС России ударом «Искандера» уничтожили командный пункт ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» российских Вооруженных сил РФ ликвидировал командный пункт украинской бригады в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ», — отметили в ведомстве.

В результате удара удалось уничтожить командный пункт бригады, склад с боекомплектом и около 50 солдат.

В четверг, 16 мая, в Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины.

До этого опубликовали кадры неудачного побега бронеавтомобиля ВСУ от российского дрона. В публикации сказано, что бронеавтомобиль не справился с управлением «под ударами судьбы». Также отмечалось, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.