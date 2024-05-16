Жителям приграничного района Курской области рекомендовали не носить камуфляж

Жителей Кореневского района Курской области попросила отказаться от ношения камуфляжа. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава района Марина Дегтярева.

«Старайтесь избегать места скопления военнослужащих и военной техники. Также просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы, это может сыграть против вас», — написала Дегтярева.

Кроме того, чиновница попросила местных жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с мест падений БПЛА, работы ПВО и ее последствий.

В апреле стало известно, что жителей Курской и Ленинградской областей будут штрафоватьза съемку работы ПВО.

Ранее жителей Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА. Местных жителей попросили быть бдительными. В правительстве Курской области добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможной атаки.