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Бортников обвинил Украину в вербовке исламских террористов

Глава ФСБ Бортников заявил, что Украина готовила террористов на Ближнем Востоке

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Украина готовила исламских террористов на территории Ближнего Востока. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, передает ТАСС.

Директор ФСБ также отметил, что на Украине ждали четырех террористов, которые устроили трагедию в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

«Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали <...> Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев», — заявил Бортников.

До этого глава ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик нападения на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске пока не установлен.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее эксперт допустил, что у террористов были пособники в здании «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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