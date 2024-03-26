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Путин поручил продумать систему превентивных антикриминальных мер

Путин поручил ГП улучшить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции

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Администрация Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре продумать систему превентивных антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере, на фоне недавних событий в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что существенной частью работы прокуратуры является контроль и согласование работы правоохранительных органов в борьбе с преступлениями.

Президент попросил Генпрокуратуру совместно с МВД и другими ведомствами продумать, какие дополнительные превентивные, профилактические и другие антикриминальные меры, в том числе по мигрантам, можно было бы внедрить для предотвращения новых правонарушений.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что обезвредившего террориста мужчину представят к награде СК.

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