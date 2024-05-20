В автомобилях BMW, импортируемых в Россию, выявили опасную уязвимость для угона

Для покупателей автомобилей BMW, поставляемых в Россию из-за рубежа, существует высокий риск угона с помощью заранее подготовленного запасного ключа, который не виден в памяти машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«У автомобилей BMW, особенно последней G-серии, достаточно знать VIN-код. Есть «серые» схемы, по которым можно выйти на производителя и получить подготовленный для активации ключ для любого VIN. Он приходит уже с нарезанным «жалом» ключа для механического открытия двери машины и активируется при поднесении к рулевой колонке», — рассказал Кондрашов.

В памяти машин BMW уже записаны 20 ключей, но физически из них после схода с конвейера есть только два, а при их утере владелец дозаказывает ключи через официального дилера. По незаконной «серой» схеме ключи могут получить злоумышленники, используя лояльный автосалон. Недавно была попытка угона BMW X7 по этой схеме, уточнил эксперт.

«В «Даркнете» ключ для конкретного BMW стоят всего 2 тыс. евро. При заказе машины из-за рубежа во время перевозки или временного хранения злоумышленник может подготовить ключ и потом его продать», — предупредил Кондрашов.

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