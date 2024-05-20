Генсек ООН принес соболезнования в связи с кончиной Раиси

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда чиновников страны в результате крушения вертолета. Заявление Гутерриша цитирует ТАСС.

«Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской республики Иран», — говорится в сообщении.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности главы исполнительной власти Исламской республики на 50 дней перешли к вице-президенту Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились руководитель МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства республики.

20 мая начальник генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил создать особую комиссию по расследованию обстоятельств гибели Раиси.

Ранее в Индии объявили день траура в связи с гибелью президента Ирана.