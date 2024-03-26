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Стало известно о намерении Эрдогана переговорить с Байденом

Hurriyet: Эрдоган может 9 мая посетить США и провести переговоры с Байденом

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Ak Party/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может в мае посетить США для проведения переговоров с американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет газета Hurriyet, ссылаясь на источники.

«Если не произойдет никаких неудач, если в календаре избирательного процесса в США не возникнет проблем, Эрдоган согласится отправиться в Вашингтон на вторую неделю мая. 9 мая можно обратить внимание на переговоры Эрдогана с Байденом», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, после недавних взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами в течение некоторого времени предпринимались усилия по сближению лидеров Турции и США.

До этого лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал правительство Турции выйти из НАТО, чтобы не «умирать за грязные интересы» США.

Ранее политолог оценил новую систему США и Турции по антироссийским санкциям.

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