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Политолог оценил новую систему США и Турции по антироссийским санкциям

Политолог Образцов: Турция всегда действует исходя из собственной выгоды

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Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Турция и США согласовали новую систему по антироссийским санкциям. По мнению эксперта, Анкара как в диалоге с Москвой, так и с Вашингтоном будет исходить из собственных интересов.

«Поэтому всегда, когда меня спрашивают, можно ли говорить о том, что Турция и Эрдоган являются союзниками России, я всегда отвечаю: не заблуждайтесь. Есть такой хороший политический термин — «ситуативный партнер». Турция — ситуативный партнер России. Не более, но и не менее», — отметил Образцов.

Он добавил, что, исходя из той или иной ситуации, Турция может быть непоколебима как скала, строго соблюдая договоренности, а может и с легкостью нарушать правила.

Как сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники, США и Турция договорились, что отныне американская сторона, прежде чем вводить санкции в отношении турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию.

В начале марта заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир заявил в интервью газете Aydınlık, что продолжение торговых отношений с Россией в условиях жесткого санкционного давления США может принести Анкаре большие неприятности.

Ранее США обновили перечень антироссийских санкций.

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