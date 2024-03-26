Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину из собственных интересов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что ЕС поддерживает Украину потому, что это в его собственных интересах.

По его словам, Евросоюз не может допустить, чтобы »Россия выиграла эту войну», так как в результате будет нанесен серьезный ущерб Европе и США.

«Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока», — сказал Боррель.

До этого Боррель назвал сумму, которую ЕС потратил на помощь Украине за два года.

22 марта на саммите стран Евросоюза принято заявление о продолжении санкционной политики в отношении России и ряда других стран.

Ранее Пентагон признал успехи России на Украине.