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Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину из собственных интересов

Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что ЕС поддерживает Украину потому, что это в его собственных интересах.

По его словам, Евросоюз не может допустить, чтобы »Россия выиграла эту войну», так как в результате будет нанесен серьезный ущерб Европе и США.

«Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока», — сказал Боррель.

До этого Боррель назвал сумму, которую ЕС потратил на помощь Украине за два года.

22 марта на саммите стран Евросоюза принято заявление о продолжении санкционной политики в отношении России и ряда других стран.

Ранее Пентагон признал успехи России на Украине.

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