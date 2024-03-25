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Захарова ответила на слова США о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Захарова: аргументация США о непричастности Украины к теракту недостаточна

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала аргументацию Госдепартамента США о том, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле».

В своем сообщении она привела слова представителей Госдепартамента о том, что никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» «не было, и точка».

«Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли-лайкли», — прокомментировала представитель МИД РФ.

До этого она заявляла, что США «отмазывают» Украину после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Также она призвала Вашингтон столь же быстро разобраться с ситуацией вокруг президента Джона Кеннеди и указала на «умелое отвлечение внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок» со стороны США.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальной мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, которые использовался для побега после совершения теракта.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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