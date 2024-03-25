В США призвали перестать «подливать бензин» в противостояние Запада с Россией из-за опасной стадии конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет EU Today.

«Сейчас мы находимся в очень опасной точке конфликта. В это пламя бензин лучше не подливать, потому что оно может взорваться», — сказал он.

Специалист отметил, что Штаты продолжают «вливать» деньги в развитие своего политического влияния. Это делается для обеспечения существования НАТО, а также развития своего ВПК.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что попытка Запада ослабить РФ при помощи конфликта на Украине привела к обратному результату. По его словам, Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США.

Макговерн считает, что разжигание конфликта со стороны НАТО — ошибка, а возможная отправка войск также завершится провалом, так как РФ не позволит сделать это безнаказанно.

Ранее экс-агент ЦРУ раскрыл опасные последствия политики Нуланд для всего мира.