Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД назвали аморальным отказ США от помощи России после теракта

Захарова назвала аморальным отказ США помогать России в сфере безопасности

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявление Белого дома об отказе помогать России после теракта в «Крокус Сити Холле» является аморальным поведением. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Демонстративное аморальное поведение — это стало новой нормальностью в либеральных демократиях», — написала она.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление Джона Кирби, одного из координаторов внутри Белого дома при президенте Джо Байдене.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что окончательной версии причин теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе подробностей о причастности ИГИЛ, пока нет.

Ранее постпред США при ООН прокомментировала теракт в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами