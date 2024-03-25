В МИД назвали аморальным отказ США от помощи России после теракта

Заявление Белого дома об отказе помогать России после теракта в «Крокус Сити Холле» является аморальным поведением. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Демонстративное аморальное поведение — это стало новой нормальностью в либеральных демократиях», — написала она.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление Джона Кирби, одного из координаторов внутри Белого дома при президенте Джо Байдене.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что окончательной версии причин теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе подробностей о причастности ИГИЛ, пока нет.

Ранее постпред США при ООН прокомментировала теракт в «Крокусе».