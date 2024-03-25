Постпред США при ООН прокомментировала теракт в «Крокусе»

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила соболезнования семьям и родным погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Она сделала это в ходе заседания Совбеза всемирной организации, сообщает ТАСС.

«Прежде всего хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв террористической атаки», — сказала постпред.

Томас-Гринфилд добавила, что Вашингтон осуждает терроризм во всех его формах.

«Мы солидарны с российским народом, который скорбит по погибшим в этом страшном происшествии», — заключила дипломат.

До этого вице-президент США Камала Харрис назвала трагедией атаку террористов на «Крокус Сити Холл».

Она также призвала американцев выразить соболезнования семьям.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».