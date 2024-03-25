Премьер Грузии высказался о конфликте между Баку и Ереваном

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов содействовать мирному процессу Армении и Азербайджана. Его слова приводит ТАСС.

Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы говорили и о региональных событиях. Я подчеркнул важность наших совместных усилий для борьбы с вызовами в регионе», — сказал Кобахидзе.

По его словам, Грузия поддерживает усилия, направленные на стабильность, мир и сосуществование на Южном Кавказе.

Пашинян добавил, что на встрече также обсуждался вопрос делимитации границы между Арменией и Грузией.

20 марта Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан пока не определились с картами, по которым будут вести делимитацию. Он обратил внимание, что стороны согласны, чтобы делимитация проходила на основании Алма-Атинской декларации. Этот документ был подписан в 1991 году. До этого в Армении заявили о начале демаркации границы с Азербайджаном.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.