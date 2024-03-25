Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят частично декриминализировать работу врачей

«Известия»: Госдума рассмотрит закон о декриминализации работы врачей

close
100%
Shutterstock

Группа сенаторов и парламентариев внесла на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации проект, который предполагает вывести врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По мнению законодателей, в последнее время врачей стали чаще привлекать по статье Уголовного кодекса РФ «выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Инициативная группа предлагает перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента «медицинской услугой», а оставить термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев.

В публикации отмечается, что также поправки к законам об основах охраны здоровья и защите прав потребления вносятся для повышения престижа врачебной профессии.

До этого Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения бывшему директору и главному врачу клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. 

В сообщении говорится, что Серебрянского подозревают в нарушении части 2 статьи 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг).

Ранее в Омске врач пообщалась с начальником и лишилась 9,5 млн руб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами