В России хотят частично декриминализировать работу врачей

Группа сенаторов и парламентариев внесла на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации проект, который предполагает вывести врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По мнению законодателей, в последнее время врачей стали чаще привлекать по статье Уголовного кодекса РФ «выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Инициативная группа предлагает перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента «медицинской услугой», а оставить термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев.

В публикации отмечается, что также поправки к законам об основах охраны здоровья и защите прав потребления вносятся для повышения престижа врачебной профессии.

До этого Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения бывшему директору и главному врачу клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому.

В сообщении говорится, что Серебрянского подозревают в нарушении части 2 статьи 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг).

Ранее в Омске врач пообщалась с начальником и лишилась 9,5 млн руб.