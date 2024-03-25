СБ ООН рассмотрит вопрос агрессии НАТО против Югославии

Запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), посвященное 25-летию бомбардировок Североатлантического альянса Югославии, пройдет в понедельник, 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что заседание начнется в 15:00 (22:00 мск).

До этого заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что запрошенное Москвой на 25 марта заседание Совбеза организации в связи с 25-летием агрессии НАТО в Югославии встретило «яростную реакцию со стороны западников».

Он подчеркнул, что агрессия Североатлантического альянса против Югославии сломила международную систему, которая базировалась на уважении итогов Хельсинского заключительного акта. Кроме этого, «впервые в современной послевоенной истории Европы границы независимого государства были нарушены силовым путем», написал зампостпреда при ООН.

25 марта Сербия отмечает 24-ю годовщину агрессии НАТО против Югославии.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.