Путин назвал бессмысленными рассуждения о судьбе Югославии при другой власти в РФ

Президент РФ Владимир Путин не видит смысла рассуждать о возможной судьбе Югославии при другой власти в России в 1999 году. Об этом российский лидер заявил в фильме «Белград» на телеканале «Россия 1».

О том, что ситуация на Балканском полуострове могла сложиться совсем по-другому в случае, если бы Путин был президентом РФ в 1999-м, высказал мнение глава Сербии Александар Вучич. Российского лидера попросили прокомментировать слова сербского политика.

«Сейчас об этом сложно говорить. И мне кажется, что большого смысла-то не имеет», — сказал президент РФ.

Путин объяснил, что в тот момент Югославия находилась в состоянии тяжелого внутреннего конфликта, но, при этом, не имела закрепленных союзнических отношений с Россией, которые бы предполагали наложение на РФ определенных обязательств. Президент подчеркнул, что в случае наличия каких-либо договоренностей Россия бы с готовностью выполнила свою часть соглашения.

Бомбардировки Югославии странами НАТО Путин считает огромной трагедией.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как он относится к нападению НАТО на Югославию.