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Лавров объяснил цель заявлений Макрона о возможной отправке войск на Украину

Лавров: Макрон заявил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США

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Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможной отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма «Белград» телеканала «Россия-1».

«Все разговоры президента Франции Макрона за последние несколько лет оказались пшиком, извините за бытовое выражение. Сейчас, несмотря на то, что Макрон настойчив в том, что не исключено, что они направят сухопутные войска на Украину, это не про стратегическую автономию, а для того, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников в самом альянсе», — сказал он.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Леонид Крутаков, комментируя заявления французского лидера об отправке войск НАТО на Украину, высказывал мнение, что Макрон использует брутальный образ, чтобы поправить свое положение во внутренней политике и вернуть избирателей.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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