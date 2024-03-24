В Совфеде объяснили американцам, как избежать мировой войны

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что для избежания новой мировой войны Соединенным Штатам достаточно прекратить поддерживать Украину и Тайвань. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал результаты опроса YouGov, согласно котором большинство американцев ждут новой мировой войны в следующие десять лет.

«Катастрофические настроения нарастают, хотя объективных причин для этого нет: США достаточно перестать посылать оружие на Украину и дать понять Тайваню, что они не станут воевать из-за него с Китаем. И мир для Америки не обрушится», — написал Пушков.

Он напомнил, что для Вашингтона мир не рухнул после Карибского кризиса, когда США смирились с существованием социалистической Кубы.

«В нынешнем, кажущемся необратимым движении США к глобальной войне нет ничего фатального. Есть лишь не слишком умные и очень амбициозные люди, ведущие Америку по порочному и потенциально гибельному пути», — констатировал сенатор.

До этого опрос показал, что 61% граждан Соединенных Штатов высказали точку зрения, что «очень вероятно» или «довольно вероятно», что мировая война разразится в ближайшие пять – десять лет. Еще 18% выразили неуверенность в таком развитии событий.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безумной риторику Запада о прямом конфликте России и НАТО.