Небензя назвал безумной риторику Запада о прямом конфликте России и НАТО

Страны Запада ведут безумные речи о прямом столкновении России и НАТО. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, чьи слова передает ТАСС.

«Запад ведет безумные речи о готовности к началу острой фазы конфликта, то есть прямому противостоянию России с НАТО», — высказался он в ходе заседания Совета безопасности организации.

По оценке дипломата, подобная риторика свидетельствует о стремлении западных стран нанести Российской Федерации стратегическое поражение.

Небензя подчеркнул, что в ходе перехваченного ранее разговора немецких офицеров обсуждались варианты нанесения ударов по Крымскому мосту.

«Иными словами — планировали террористический акт», — резюмировал он.

Накануне Нового года Небензя заявлял, что угроза, создаваемая странами НАТО с территории Украины, будет безусловно устранена военными или дипломатическими методами.

Ранее власти Венгрии высказались о позиции США по риску столкновения НАТО и России.