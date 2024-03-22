Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя назвал безумной риторику Запада о прямом конфликте России и НАТО

Небензя: Запад ведет безумные речи о прямом столкновении РФ и НАТО

close
100%
Brendan Mcdermid/Reuters

Страны Запада ведут безумные речи о прямом столкновении России и НАТО. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, чьи слова передает ТАСС.

«Запад ведет безумные речи о готовности к началу острой фазы конфликта, то есть прямому противостоянию России с НАТО», — высказался он в ходе заседания Совета безопасности организации.

По оценке дипломата, подобная риторика свидетельствует о стремлении западных стран нанести Российской Федерации стратегическое поражение.

Небензя подчеркнул, что в ходе перехваченного ранее разговора немецких офицеров обсуждались варианты нанесения ударов по Крымскому мосту.

«Иными словами — планировали террористический акт», — резюмировал он.

Накануне Нового года Небензя заявлял, что угроза, создаваемая странами НАТО с территории Украины, будет безусловно устранена военными или дипломатическими методами.

Ранее власти Венгрии высказались о позиции США по риску столкновения НАТО и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами