Российские БПЛА молниеносно обнаруживают и ликвидируют лучшее вооружение армии Украины. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.

В материале подчеркивается, что командирам ВСУ должно быть «донельзя очевидно», что живая сила и военная техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии соприкосновения.

«Особенно в дневное время на открытой местности», — говорится в тексте.

Как отметил Экс, российская армия использует тактику «цепочки уничтожения», согласно которой БПЛА обнаруживают цели далеко за линией фронта, после чего по ним наносит удары с воздуха.

Из-за подобного развития событий ВСУ потеряли лучшие образцы оружия, включая системы ПВО Patriot и комплексы РСЗО HIMARS, пишет Экс.

До этого бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку у него недостаточно военного потенциала.

Ранее в США сообщили о проблемах Киева с использованием наземных беспилотников.