Клишас прокомментировал возможность введения смертной казни

Ни Госдума, ни Совет Федерации не могут перешагнуть через решения Конституционного Суда касательно вопроса о смертной казни. С таким заявлением выступил сенатор Российской Федерации от Красноярского края Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного Суда РФ», — написал парламентарий.

Согласно информации из открытых источников, данная мера наказания не применяется с конца 1990-х годов, постановления Конституционного суда в 1999-м и 2009 годах подтверждали данный запрет.

Незадолго до этого сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева утверждает, что граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму. В партии «Единая Россия» пообещали проработать тему смертной казни.

Ранее Путин заговорил о смертной казни во время беседы с прессой.