Генсек ООН призвал все страны мира к кооперации, чтобы не дать ИГ* возродиться

Все государства должны объединиться, чтобы террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) никогда не смогла возродиться. Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, передает ТАСС.

«Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — заявил Гутерриш.

После теракта в офисе Гутерриша сообщили, что генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России.

Днем 23 марта управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что теракт в «Крокусе» невозможно оправдать. В ООН заявили, что исполнители теракта должны быть наказаны в соответствии с законодательством о правах человека, и выразили солидарность жертвам трагедии.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в МИД Германии осудили теракт в «Крокусе».