В МИД Германии осудили теракт в «Крокусе»

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия осуждает «трусливый, бесчеловечный террор — в любом месте» и сочувствует народу России. Об этом она сообщила в своем X (ранее Twitter).

Она подчеркнула, что Германия скорбит вместе с семьями жертв теракта под Москвой, а Берлин осуждает «трусливый, бесчеловечный террор» в любом месте.

До этого управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что теракт в «Крокусе» невозможно оправдать.

В ООН заявили, что исполнители теракта должны быть наказаны в соответствии с законодательством о правах человека, и выразили солидарность жертвам трагедии.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила теракт в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».