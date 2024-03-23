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Токаев обратился к Путину после теракта в «Крокус Сити Холле»

Токаев выразил глубокие соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Слова Токаева передает его пресс-служба.

«В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье», — сказано в заявлении.

Днем 23 марта Владимир Путин заявил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны при попытке пробраться в сторону Украины.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. По последним информации, жертвами трагедии стали более 90 человек, порядка 120 пострадали. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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