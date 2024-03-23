Турция осудила теракт в Подмосковье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российским гражданам в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом он сказал на предвыборном митинге в Анкаре, передает Hurriyet.

Политик подчеркнул, что Турция решительно осуждает «отвратительное нападение на невинных граждан.

Эрдоган заявил, что террор неприемлем вне зависимости от того, кто за ним стоит.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил теракт в отношении мирных людей и подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, начался пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».