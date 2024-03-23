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Франция осудила теракт в «Крокусе»

Макрон: Франция осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Франция решительно осуждает террористическую атаку», — написал Макрон.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования.

В свою очередь главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала в Telegram-канале помочь бойцам, расстрелявшим машину с террористами.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области. Автомобиль не остановился по требованию силовиков, в итоге последние открыли огонь. В результате стрельбы машина перевернулась. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, он ранен.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.

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